Переговори Путіна і Трампа — чи отримає Україна зброю від США в разі провалу

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Президент США Дональд Трамп продовжуватиме постачати Україні зброю навіть після провальних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Іноді його меседжі звучать дуже різко, аби укласти угоду з РФ.

Про це повідомляє Axios.

Американські чиновники розповіли виданню, якщо риторика Дональда Трампа іноді звучить проросійськи, це лише тому, що він вважає, що такі публічні меседжі допоможуть йому укласти угоду з Путіним.

Водночас вони додали, що попри все президент США досі розлючений на російського диктатора.

"Загальна думка полягає в тому, що ми можемо обвалити російську економіку завтра. Ще більше можливостей, щоб зруйнувати Україну. Але якби йому довелося обирати сторону, він би почав валити російську економіку", — сказали співрозмовники.

Крім того, один з чиновників Білого дому запевнив, навіть якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі, Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ спрогнозували зустріч Трампа та Путіна 15 серпня на Алясці. Аналітики вважають, що імпровізаційна підготовка президента США може стати катастрофою для глобальної політики.

Водночас у Білому домі заявили, що ці переговори дадуть Трампу краще розуміння війни. Це стане "вправою на слухання" для американського президента.