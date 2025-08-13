Переговоры Путина и Трампа — получит ли Украина оружие от США в случае провала

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Президент США Дональд Трамп будет продолжать поставлять Украине оружие даже после провальных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Иногда его месседжи звучат очень резко, чтобы заключить сделку с РФ.

Об этом сообщает Axios.

Получит ли Украина оружие после неудачных переговоров Путина и Трампа

Американские чиновники рассказали изданию, если риторика Дональда Трампа иногда звучит пророссийски, это лишь потому, что он считает, что такие публичные месседжи помогут ему заключить сделку с Путиным.

В то же время они добавили, что несмотря на все президент США до сих пор зол на российского диктатора.

"Общее мнение заключается в том, что мы можем обвалить российскую экономику завтра. Еще больше возможностей, чтобы разрушить Украину. Но если бы ему пришлось выбирать сторону, он бы начал валить российскую экономику", — сказали собеседники.

Кроме того, один из чиновников Белого дома заверил, даже если дипломатические усилия потерпят неудачу, Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины.

Напомним, недавно СМИ спрогнозировали встречу Трампа и Путина 15 августа на Аляске. Аналитики считают, что импровизационная подготовка президента США может стать катастрофой для глобальной политики.

В то же время в Белом доме заявили, что эти переговоры дадут Трампу лучшее понимание войны. Это станет "упражнением на слушание" для американского президента.