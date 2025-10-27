Відео
Головна Новини дня Трамп закликав Путіна зупинити війну і припинити ядерні погрози

Трамп закликав Путіна зупинити війну і припинити ядерні погрози

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 09:31
Оновлено: 09:32
Трамп розкритикував випробування російської ракети Буревестник
Президент США Дональд Трамп. Фото: Mohd Rasfan/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Путіна припинити війну проти України замість того, щоб хвалитися новими ядерними випробуваннями. Так він відреагував на заяву російського лідера про нібито успішне тестування ракети "Бурєвєстнік", яка працює на ядерній установці.

Про це повідомляє CNN.

Трамп дорікнув Путіну за його постійні погрози ядерною зброєю

Коментуючи ситуацію, Трамп наголосив, що Сполучені Штати мають власний потужний ядерний арсенал, який перебуває в бойовій готовності.

"Вони знають, що наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів. Йому не потрібно летіти 8000 миль. І вони не грають з нами в ігри. Ми теж не граємо з ними в ігри", — заявив він.

Американський президент підкреслив, що замість демонстрації сили Путіну варто зосередитися на припиненні бойових дій.

"Я вважаю, що Путіну не варто про це говорити. Йому слід закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, скоро буде йти четвертий рік. Ось чим він має займатися, а не випробовувати ракети", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, також Дональд Трамп назвав умови для зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше в РНБО прокоментували, чи здатна Росія застосувати ядерну зброю. А в серпні повідомлялося, що Росія проводить низку підготовчих робіт для випробування ядерної зброї

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
