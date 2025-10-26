Лавров заявил, что РФ "не нарушила" Будапештский меморандум
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что его страна якобы "не нарушила" Будапештский меморандум. Он решил цинично опровергнуть "обвинения".
Об этом Сергей Лавров сказал для Clash Report в воскресенье, 26 октября.
Лавров решил отрицать нарушение Будапештского меморандума
По словам главы МИД страны-террориста, в меморандуме говорится, что "Украина получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам".
"Вот и все. Это все. Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", — заявил Лавров.
В то же время в тексте меморандума отмечается, что гаранты, среди которых есть и РФ, должны уважать независимость, суверенитет и границы Украины. Кроме того, там говорится, что они не должны использовать против страны никакого оружия.
Напомним, диктатор России Владимир Путин панически боится государственного переворота. Он ищет "врагов" среди своего окружения.
А недавно посланник Кремля Кирилл Дмитриев отрицал факты российских ударов по гражданским объектам Украины.
