Видео

Лавров заявил, что РФ "не нарушила" Будапештский меморандум

Дата публикации 26 октября 2025 23:52
обновлено: 00:09
Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что его страна якобы "не нарушила" Будапештский меморандум. Он решил цинично опровергнуть "обвинения".

Об этом Сергей Лавров сказал для Clash Report в воскресенье, 26 октября.

Читайте также:

Лавров решил отрицать нарушение Будапештского меморандума

По словам главы МИД страны-террориста, в меморандуме говорится, что "Украина получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам".

"Вот и все. Это все. Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, которые являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", — заявил Лавров.

В то же время в тексте меморандума отмечается, что гаранты, среди которых есть и РФ, должны уважать независимость, суверенитет и границы Украины. Кроме того, там говорится, что они не должны использовать против страны никакого оружия.

Напомним, диктатор России Владимир Путин панически боится государственного переворота. Он ищет "врагов" среди своего окружения.

А недавно посланник Кремля Кирилл Дмитриев отрицал факты российских ударов по гражданским объектам Украины.

война МИД Украина Сергей Лавров Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
