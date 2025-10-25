В РФ отрицают удары по детскому саду в Харькове

Кирилл Дмитриев. Фото: росСМИ

Специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев отрицает факты российских атак по гражданским объектам в Украине, в частности по детсаду в Харькове. По его словам, российская армия якобы наносит удары исключительно по военным целям, а ответственность за разрушения и гибель мирных жителей возложил на украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом Дмитриев сообщил во время интервью американскому телеканалу CNN.

Реклама

Читайте также:

Дмитриев отрицает удары по гражданским объектам

Журналист CNN Джейк Таппер опроверг это заявление, отметив, что лично видел последствия российских обстрелов в городах Украины.

Несмотря на это, Дмитриев продолжил оправдывать действия Кремля, настаивая, что удары по гражданским якобы не осуществляются.

В конце разговора представитель российского режима заявил, что "любые жертвы являются трагедией", и добавил, что именно по этой причине Россия стремится как можно быстрее завершить "конфликт".

Напомним, что российские войска 22 октября нанесли три удара дронами по детскому саду в Харькове. Известно о семи пострадавших, но детей среди них нет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по детским садам. По его словам, это свидетельствует об отсутствии у Кремля желания завершать войну.