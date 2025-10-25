Видео
Видео

В РФ цинично отрицают удары по гражданским объектам в Украине

Дата публикации 25 октября 2025 22:23
обновлено: 22:34
В РФ отрицают удары по детскому саду в Харькове
Кирилл Дмитриев. Фото: росСМИ

Специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев отрицает факты российских атак по гражданским объектам в Украине, в частности по детсаду в Харькове. По его словам, российская армия якобы наносит удары исключительно по военным целям, а ответственность за разрушения и гибель мирных жителей возложил на украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом Дмитриев сообщил во время интервью американскому телеканалу CNN.

Читайте также:

 

Дмитриев отрицает удары по гражданским объектам

Журналист CNN Джейк Таппер опроверг это заявление, отметив, что лично видел последствия российских обстрелов в городах Украины.

Несмотря на это, Дмитриев продолжил оправдывать действия Кремля, настаивая, что удары по гражданским якобы не осуществляются.

В конце разговора представитель российского режима заявил, что "любые жертвы являются трагедией", и добавил, что именно по этой причине Россия стремится как можно быстрее завершить "конфликт".

Напомним, что российские войска 22 октября нанесли три удара дронами по детскому саду в Харькове. Известно о семи пострадавших, но детей среди них нет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по детским садам. По его словам, это свидетельствует об отсутствии у Кремля желания завершать войну.

владимир путин обстрелы детские сады война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
