В РФ отрицают удары по детскому саду в Харькове

В РФ цинично отрицают удары по гражданским объектам в Украине
Специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев отрицает факты российских атак по гражданским объектам в Украине, в частности по детсаду в Харькове. По его словам, российская армия якобы наносит удары исключительно по военным целям, а ответственность за разрушения и гибель мирных жителей возложил на украинскую систему противовоздушной обороны.
Об этом Дмитриев сообщил во время интервью американскому телеканалу CNN.
Дмитриев отрицает удары по гражданским объектам
Журналист CNN Джейк Таппер опроверг это заявление, отметив, что лично видел последствия российских обстрелов в городах Украины.
Несмотря на это, Дмитриев продолжил оправдывать действия Кремля, настаивая, что удары по гражданским якобы не осуществляются.
В конце разговора представитель российского режима заявил, что "любые жертвы являются трагедией", и добавил, что именно по этой причине Россия стремится как можно быстрее завершить "конфликт".
Напомним, что российские войска 22 октября нанесли три удара дронами по детскому саду в Харькове. Известно о семи пострадавших, но детей среди них нет.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по детским садам. По его словам, это свидетельствует об отсутствии у Кремля желания завершать войну.
