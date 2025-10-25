Відео
У РФ цинічно заперечили удари по цивільних об'єктах в Україні

У РФ цинічно заперечили удари по цивільних об’єктах в Україні

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 22:23
Оновлено: 22:34
У РФ заперечили удари по дитячому садку в Харкові
Кирило Дмітрієв. Фото: росЗМІ

Спеціальний посланник Кремля Кирило Дмітрієв заперечив факти російських атак по цивільних об’єктах в Україні, зокрема по дитсадку в Харкові. За його словами, російська армія нібито завдає ударів виключно по військових цілях, а відповідальність за руйнування та загибель мирних мешканців поклав на українську систему протиповітряної оборони.

Про це Дмітрієв повідомив під час інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Дмітрієв заперечив удари по цивільних об'єктах

Журналіст CNN Джейк Таппер заперечив цю заяву, зазначивши, що особисто бачив наслідки російських обстрілів у містах України.

Попри це, Дмітрієв продовжив виправдовувати дії Кремля, наполягаючи, що удари по цивільних нібито не здійснюються.

Наприкінці розмови представник російського режиму заявив, що "будь-які жертви є трагедією", і додав, що саме з цієї причини Росія прагне якнайшвидше завершити "конфлікт".

Нагадаємо, що російські війська 22 жовтня завдали три удари дронами по дитячому садочку у Харкові. Наразі відомо про сімох постраждалих, але дітей серед них немає.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російські удари по дитячих садках. За його словами, це свідчить про відсутність у Кремля бажання завершувати війну.

володимир путін обстріли дитячі садочки війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
