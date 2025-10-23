Відео
Україна
Відео

Зеленський прокоментував удари РФ по дитсадках

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:51
Оновлено: 18:32
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російські удари по дитячих садках. За його словами, це свідчить про відсутність у Кремля бажання завершувати війну.

Про це український лідер повідомив під час брифінгу у четвер, 23 жовтня.

За словами глави держави, ключовими умовами для досягнення миру є політична воля Росії сісти за стіл переговорів без продовження масованих атак, а також реальне припинення вогню.

Зеленський наголосив, що чим сильнішим буде тиск міжнародної спільноти на Росію, тим швидше вона буде змушена погодитися на завершення війни.

Нагадаємо, що російські війська 22 жовтня завдали три удари дронами по дитячому садочку у Харкові. Наразі відомо про сімох постраждалих, але дітей серед них немає.

А також в ніч проти 23 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнав дитсадок.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
