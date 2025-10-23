Зеленский прокомментировал удары РФ по детсадам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по детским садам. По его словам, это свидетельствует об отсутствии у Кремля желания завершать войну.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в четверг, 23 октября.

Зеленский об ударах по детсадам

По словам главы государства, ключевыми условиями для достижения мира является политическая воля России сесть за стол переговоров без продолжения массированных атак, а также реальное прекращение огня.

Зеленский отметил, что чем сильнее будет давление международного сообщества на Россию, тем быстрее она будет вынуждена согласиться на завершение войны.

Напомним, что российские войска 22 октября нанесли три удара дронами по детскому саду в Харькове. Известно о семи пострадавших, но детей среди них нет.

А также в ночь на 23 октября российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками. Повреждения получил детский сад.