Лавров заперечив порушення Росією Будапештського меморандуму

Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що його країна нібито "не порушила" Будапештський меморандум. Він вирішив цинічно заперечити "звинувачення".

Про це Сергій Лавров сказав для Clash Report у неділю, 26 жовтня.

Лавров вирішив заперечити порушення Будапештського меморандуму

За словами глави МЗС країни-терориста, у меморандумі йдеться, що "Україна отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам".

"Ось і все. Це все. Ці гарантії говорять, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", — заявив Лавров.

Водночас у тексті меморандуму наголошуються, що гаранти, серед яких є і РФ, повинні поважати незалежність, суверенітет та кордони України. Крім того, там йдеться, що вони не повинні використовувати проти країни жодної зброї.

