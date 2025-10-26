Відео
Лавров заявив, що РФ "не порушила" Будапештський меморандум

Лавров заявив, що РФ "не порушила" Будапештський меморандум

Дата публікації: 26 жовтня 2025 23:52
Оновлено: 00:09
Лавров заперечив порушення Росією Будапештського меморандуму
Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що його країна нібито "не порушила" Будапештський меморандум. Він вирішив цинічно заперечити "звинувачення".

Про це Сергій Лавров сказав для Clash Report у неділю, 26 жовтня.

Читайте також:

Лавров вирішив заперечити порушення Будапештського меморандуму

За словами глави МЗС країни-терориста, у меморандумі йдеться, що "Україна отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам".

"Ось і все. Це все. Ці гарантії говорять, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", — заявив Лавров.

Водночас у тексті меморандуму наголошуються, що гаранти, серед яких є і РФ, повинні поважати незалежність, суверенітет та кордони України. Крім того, там йдеться, що вони не повинні використовувати проти країни жодної зброї.

Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін панічно боїться державного перевороту. Він шукає "ворогів" серед свого оточення.

А нещодавно посланник Кремля Кирило Дмитрієв заперечив факти російських ударів по цивільних обʼєктах України.

війна МЗС Україна Сергій Лавров Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
