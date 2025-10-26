Путін боїться перевороту — ФСБ звинувачує опозицію в підготовці захоплення влади

Володимир Путін. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін перетворив країну-терористку на тоталітарну державу. Він панічно боїться перевороту та намагається охороняти свій режим від будь-яких загроз. Зокрема, Путін шукає ворогів серед свого оточення.

Про це повідомляє The Telegraph у неділю, 26 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Путін боїться повалення свого режиму

Видання пише, що нещодавно російська ФСБ звинуватила в підготовці держперевороту Михайла Ходорковського, який наразі живе у Британії, а також 22 членів Російського антивоєнного комітету. Ворожа спецслужба заявила, що комітет нібито планує "насильницьке захоплення влади і повалення конституційного ладу".

За словами експертів, це прояв нового відчуття вразливості Путіна.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст зауважив, що у Кремлі параноя, оскільки російський диктатор шукає ворогів для зміцнення режиму.

Видання нагадує, що у 2023 році глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався піти проти Путіна, однак заколот провалився, а він згодом загинув в авіакатастрофі.

Що відомо про Ходорковського

The Telegraph пише, що Ходорковський не має наміру влаштовувати військові дії проти Кремля. Після десяти років ув’язнення він виїхав до Європи, де у 2022 році створив Антивоєнний комітет.

На його думку, закиди ФСБ демонструють страх російської влади перед можливою передачею повноважень, адже після смерті Путіна немає претендента на його місце.

"Премʼєр, призначений Путіним, суди та парламент, легітимність яких сумнівна, — ось реальність Росії", — заявив він.

Експерти підкреслюють, що в умовах можливої різкої зміни політичної ситуації міжнародне визнання російської опозиції може відіграти вирішальну роль. Через це влада РФ намагається тиснути на Антивоєнний комітет, спотворювати його репутацію та посіяти страх серед його учасників.

"Режим прагне показати, що Захід намагається розколоти Росію", — зауважила Анджела Стент з Джорджтаунського університету.

Подібні тактики РФ використовує щоразу, коли всередині країни неспокійно.

Залежність Росії від Китаю

За словами Ходорковського, РФ значною мірою залежна від Китаю. Він наголосив, що Сі Цзіньпін здатний зупинити війну проти України та обвалити російську економіку, якщо захоче.

За оцінкою Томаса Кітінга з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, економічне виснаження Росії може стати сигналом для зовнішніх гравців посилити свій вплив та діяти активніше.

Видання додає, що з початку влади Путін систематично усуває тих, хто йому суперечить.

Нагадаємо, посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав умови РФ для закінчення війни проти України.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що у Путіна закінчуються гроші, а здобутки його мінімальні.