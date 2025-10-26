Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин ищет врагов — диктатор РФ панически боится переворота

Путин ищет врагов — диктатор РФ панически боится переворота

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 19:00
обновлено: 19:07
Путин боится переворота — ФСБ обвиняет оппозицию в подготовке захвата власти
Владимир Путин. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин превратил страну-террористку в тоталитарное государство. Он панически боится переворота и пытается охранять свой режим от любых угроз. В частности, Путин ищет врагов среди своего окружения.

Об этом сообщает The Telegraph в воскресенье, 26 октября.

Реклама
Читайте также:

Путин боится свержения своего режима

Издание пишет, что недавно российская ФСБ обвинила в подготовке госпереворота Михаила Ходорковского, который сейчас живет в Британии, а также 22 членов Российского антивоенного комитета. Вражеская спецслужба заявила, что комитет якобы планирует "насильственный захват власти и свержение конституционного строя".

По словам экспертов, это проявление нового ощущения уязвимости Путина.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что у Кремля паранойя, поскольку российский диктатор ищет врагов для укрепления режима.

Издание напоминает, что в 2023 году глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался пойти против Путина, однако мятеж провалился, а он впоследствии погиб в авиакатастрофе.

Что известно о Ходорковском

The Telegraph пишет, что Ходорковский не намерен устраивать военные действия против Кремля. После десяти лет заключения он уехал в Европу, где в 2022 году создал Антивоенный комитет.

По его мнению, упреки ФСБ демонстрируют страх российских властей перед возможной передачей полномочий, ведь после смерти Путина нет претендента на его место.

"Премьер, назначенный Путиным, суды и парламент, легитимность которых сомнительна, — вот реальность России", — заявил он.

Эксперты подчеркивают, что в условиях возможного резкого изменения политической ситуации международное признание российской оппозиции может сыграть решающую роль. Поэтому власти РФ пытаются давить на Антивоенный комитет, искажать его репутацию и посеять страх среди его участников.

"Режим стремится показать, что Запад пытается расколоть Россию", — отметила Анджела Стент из Джорджтаунского университета.

Подобные тактики РФ использует каждый раз, когда внутри страны неспокойно.

Зависимость России от Китая

По словам Ходорковского, РФ в значительной степени зависима от Китая. Он отметил, что Си Цзиньпин способен остановить войну против Украины и обвалить российскую экономику, если захочет.

По оценке Томаса Китинга из Королевского объединенного института оборонных исследований, экономическое истощение России может стать сигналом для внешних игроков усилить свое влияние и действовать активнее.

Издание добавляет, что с начала власти Путин систематически устраняет тех, кто ему противоречит.

Напомним, посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал условия РФ для окончания войны против Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что у Путина заканчиваются деньги, а достижения его минимальны.

война владимир путин ФСБ госпереворот Кремль Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации