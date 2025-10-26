Путин боится переворота — ФСБ обвиняет оппозицию в подготовке захвата власти

Владимир Путин. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин превратил страну-террористку в тоталитарное государство. Он панически боится переворота и пытается охранять свой режим от любых угроз. В частности, Путин ищет врагов среди своего окружения.

Об этом сообщает The Telegraph в воскресенье, 26 октября.

Путин боится свержения своего режима

Издание пишет, что недавно российская ФСБ обвинила в подготовке госпереворота Михаила Ходорковского, который сейчас живет в Британии, а также 22 членов Российского антивоенного комитета. Вражеская спецслужба заявила, что комитет якобы планирует "насильственный захват власти и свержение конституционного строя".

По словам экспертов, это проявление нового ощущения уязвимости Путина.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что у Кремля паранойя, поскольку российский диктатор ищет врагов для укрепления режима.

Издание напоминает, что в 2023 году глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался пойти против Путина, однако мятеж провалился, а он впоследствии погиб в авиакатастрофе.

Что известно о Ходорковском

The Telegraph пишет, что Ходорковский не намерен устраивать военные действия против Кремля. После десяти лет заключения он уехал в Европу, где в 2022 году создал Антивоенный комитет.

По его мнению, упреки ФСБ демонстрируют страх российских властей перед возможной передачей полномочий, ведь после смерти Путина нет претендента на его место.

"Премьер, назначенный Путиным, суды и парламент, легитимность которых сомнительна, — вот реальность России", — заявил он.

Эксперты подчеркивают, что в условиях возможного резкого изменения политической ситуации международное признание российской оппозиции может сыграть решающую роль. Поэтому власти РФ пытаются давить на Антивоенный комитет, искажать его репутацию и посеять страх среди его участников.

"Режим стремится показать, что Запад пытается расколоть Россию", — отметила Анджела Стент из Джорджтаунского университета.

Подобные тактики РФ использует каждый раз, когда внутри страны неспокойно.

Зависимость России от Китая

По словам Ходорковского, РФ в значительной степени зависима от Китая. Он отметил, что Си Цзиньпин способен остановить войну против Украины и обвалить российскую экономику, если захочет.

По оценке Томаса Китинга из Королевского объединенного института оборонных исследований, экономическое истощение России может стать сигналом для внешних игроков усилить свое влияние и действовать активнее.

Издание добавляет, что с начала власти Путин систематически устраняет тех, кто ему противоречит.

Напомним, посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал условия РФ для окончания войны против Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что у Путина заканчиваются деньги, а достижения его минимальны.