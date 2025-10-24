Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Генсек НАТО заявил, что у Путина заканчиваются деньги

Генсек НАТО заявил, что у Путина заканчиваются деньги

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 19:33
обновлено: 20:42
Рютте сказал, что у России заканчиваются деньги
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у российского диктатора Владимира Путина заканчиваются деньги. По словам генсека, достижения главы Кремля минимальны.

Об этом Марк Рютте сказал во время пресс-конференции после заседания "Коалиции желающих" в пятницу, 24 октября.

Реклама
Читайте также:

Рютте об окончании ресурсов России

Сегодня, 24 октября, после заседания "Коалиции желающих" Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Путина заканчиваются деньги, а его достижения — маргинальные.

Кроме того, генсек отметил, что на поле боя российские силы достигают минимальных результатов, несмотря на огромные потери.

"В Украине у Путина очень незначительные достижения, которые он получает огромной ценой. Сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии", — отметил Рютте.

В то же время он отметил, что Украина продолжает бороться храбро, а поддержка союзников работает.

Недавно Марк Рютте заявил, что НАТО готово защитить каждый дюйм своей территории в случае любой угрозы со стороны РФ.

Также генсек НАТО Марк Рютте призвал не преувеличивать военную силу России.

владимир путин НАТО Марк Рютте война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации