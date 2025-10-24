Рютте сказал, что у России заканчиваются деньги

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у российского диктатора Владимира Путина заканчиваются деньги. По словам генсека, достижения главы Кремля минимальны.

Об этом Марк Рютте сказал во время пресс-конференции после заседания "Коалиции желающих" в пятницу, 24 октября.

Рютте об окончании ресурсов России

Сегодня, 24 октября, после заседания "Коалиции желающих" Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Путина заканчиваются деньги, а его достижения — маргинальные.

Кроме того, генсек отметил, что на поле боя российские силы достигают минимальных результатов, несмотря на огромные потери.

"В Украине у Путина очень незначительные достижения, которые он получает огромной ценой. Сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии", — отметил Рютте.

В то же время он отметил, что Украина продолжает бороться храбро, а поддержка союзников работает.

Недавно Марк Рютте заявил, что НАТО готово защитить каждый дюйм своей территории в случае любой угрозы со стороны РФ.

Также генсек НАТО Марк Рютте призвал не преувеличивать военную силу России.