Генсек НАТО публично обратился к россиянам — о чем заявил

Генсек НАТО публично обратился к россиянам — о чем заявил

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 14:13
Марк Рютте обратился к россиянам — о чем заявил
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Альянс готов защитить каждый дюйм своей территории в случае любой угрозы со стороны России. Он также подчеркнул, что НАТО имеет все необходимые средства и полномочия для эффективного ответа на возможные атаки.

Об этом генсек заявил в комментарии "РБК-Украина" в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.

Читайте также:

Рютте обратился к россиянам

Отвечая на вопрос, могут ли отдельные страны-члены самостоятельно принимать решение о сбивании российских дронов, Рютте обратился непосредственно к Москве.

"Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО", — сказал он.

Генсек также подчеркнул, что Альянс активно внедряет новейшие технологии, учитывая опыт Украины в противодействии воздушным угрозам.

По его словам, во время инцидентов с дроном в Польше и вторжением самолета МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии НАТО действовало взвешенно. В случае реальной угрозы — цель сбивали, а когда опасности не было — самолеты F-35 сопровождали российский самолет за пределы воздушного пространства.

"Именно так мы тренируемся и готовимся. И, друзья, это не новое. Мы делаем это уже 60-70 лет — и с советскими, и с российскими самолетами. Поэтому некоторые дебаты, которые я вижу в публичном пространстве — имеет ли НАТО полномочия — да, имеет. И, конечно, ежедневно нужно адаптироваться к новым технологиям", — добавил Рютте.

Ранее стало известно о том, что НАТО пересмотрят условия по сбиванию российских истребителей в случае вторжения в воздушное пространство стран Альянса.

А также Марк Рютте заявил о том, что НАТО совместно с ЕС работают над созданием "стены дронов".

россия НАТО Европа Марк Рютте
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
