Україна
Генсек НАТО публічно звернувся до росіян — про що заявив

Генсек НАТО публічно звернувся до росіян — про що заявив

Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:13
Марк Рютте звернувся до росіян — про що заявив
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Альянс готовий захистити кожен дюйм своєї території у разі будь-якої загрози з боку Росії. Він також підкреслив, що НАТО має всі необхідні засоби та повноваження для ефективної відповіді на можливі атаки.

Про це генсек заявив у коментарі "РБК-Україна" в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО.

Читайте також:

Рютте звернувся до росіян

Відповідаючи на запитання, чи можуть окремі країни-члени самостійно ухвалювати рішення про збиття російських дронів, Рютте звернувся безпосередньо до Москви.

"Дозвольте мені звернутися до росіян: якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО, у нас є всі засоби і повноваження, щоб захистити кожен дюйм повітряного простору і території НАТО", — сказав він.

Генсек також підкреслив, що Альянс активно впроваджує новітні технології, враховуючи досвід України у протидії повітряним загрозам.

За його словами, під час інцидентів із дроном у Польщі та вторгненням літака МіГ-31 до повітряного простору Естонії НАТО діяло виважено. У разі реальної загрози — ціль збивали, а коли небезпеки не було — літаки F-35 супроводжували російський літак за межі повітряного простору.

"Саме так ми тренуємось і готуємось. І, друзі, це не нове. Ми робимо це вже 60–70 років — і з радянськими, і з російськими літаками. Тому деякі дебати, які я бачу в публічному просторі — чи має НАТО повноваження — так, має. І, звісно, щодня потрібно адаптуватися до нових технологій", — додав Рютте.

Раніше стало відомо про те, що НАТО переглянуть умови щодо збиття російських винищувачів в разі вторгнення до повітряного простору країн Альянсу.

А також Марк Рютте заявив про те, що НАТО спільно з ЄС працюють над створенням "стіни дронів".

росія НАТО Європа Марк Рютте війна
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
