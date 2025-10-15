Видео
Армия Экономика

Армия
Генсек НАТО призвал не преувеличивать военную силу России

Генсек НАТО призвал не преувеличивать военную силу России

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 17:44
Генсек НАТО Марк Рютте призвал не бояться россиян
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не воспринимать российскую угрозу "слишком серьезно". В то же время он подчеркнул важность готовности Альянса.

Об этом Рютте заявил во время выступления перед собранием неформального Совета Украина-НАТО в среду, 15 октября.

Генсек НАТО призвал не бояться россиян

Генсек НАТО подчеркнул, что западные военные имеют лучшее снаряжение и высокую профессиональную подготовку.

"Мы этим занимаемся уже 50-70 лет. Мы знаем свое дело. Не стоит россиян слишком серьезно воспринимать", — отметил он.

В то же время Рютте объяснил, почему необходимо поддерживать оборонные бюджеты и инвестиции в безопасность.

"Если диктатор готов пожертвовать миллионом людей в войне в Украине за год, получив лишь мизерные успехи на Донбассе — менее 1% территории, — мы должны быть готовы, если он решит пойти против НАТО. Сделает ли он это, не знаю, но мы готовы", — добавил он.

Риторика Рютте подчеркивает баланс между уверенностью в силах Альянса и осторожностью относительно потенциальных угроз со стороны России.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс решительно настроен защищать каждый клочок своей территории перед любыми потенциальными угрозами со стороны России. Он подчеркнул, что НАТО обладает всем необходимым оборудованием, ресурсами и полномочиями, чтобы эффективно реагировать на любые возможные агрессивные действия.

Также Марк Рютте сообщил, что Альянс в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом работает над созданием своеобразной "стены дронов". По его словам, этот проект имеет целью усилить защиту от возможных атак и вторжений беспилотных летательных аппаратов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
