Генсек НАТО Марк Рютте закликав не боятися росіян

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав не сприймати російську загрозу "занадто серйозно". Водночас він наголосив на важливості готовності Альянсу.

Про це Рютте заявив під час виступу перед зборами неформальної Ради Україна-НАТО у середу, 15 жовтня.

Генсек НАТО закликав не боятися росіян

Генсек НАТО підкреслив, що західні військові мають найкраще спорядження та високу професійну підготовку.

"Ми цим займаємося вже 50-70 років. Ми знаємо свою справу. Не варто росіян надто серйозно сприймати", — зазначив він.

Водночас Рютте пояснив, чому необхідно підтримувати оборонні бюджети та інвестиції у безпеку.

"Якщо диктатор готовий пожертвувати мільйоном людей у війні в Україні за рік, здобувши лише мізерні успіхи на Донбасі — менше 1% території, — ми маємо бути готові, якщо він вирішить піти проти НАТО. Чи зробить він це, не знаю, але ми готові", — додав він.

Риторика Рютте підкреслює баланс між впевненістю у силах Альянсу та обережністю щодо потенційних загроз з боку Росії.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс рішуче налаштований захищати кожен клаптик своєї території перед будь-якими потенційними загрозами з боку Росії. Він підкреслив, що НАТО володіє усім необхідним обладнанням, ресурсами та повноваженнями, щоб ефективно реагувати на будь-які можливі агресивні дії.

Також Марк Рютте повідомив, що Альянс у тісній співпраці з Європейським Союзом працює над створенням своєрідної "стіні дронів". За його словами, цей проєкт має на меті посилити захист від можливих атак та вторгнень безпілотних літальних апаратів.