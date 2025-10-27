Відео
Україна
Головна Новини дня "Недружні" дії США — РФ розірвала угоду про плутоній

"Недружні" дії США — РФ розірвала угоду про плутоній

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 23:45
Оновлено: 23:56
Росія остаточно вийшла з угоди зі США щодо плутонію — Путін підписав закон
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який денонсував угоду зі Сполученими Штатами Америки. Йдеться про утилізацію плутонію.

Про це йдеться в законі, який підписав Путін.

Читайте також:

Угода Росії та США про утилізацію плутонію

Угоду між двома країнами уклали ще у 2000 році. Документ зобовʼязував США та Росію утилізувати по 34 тонни збройового плутонію, перетворивши його на паливо для атомних електростанцій.

Закон про утилізацію плутонію
Закон, який підписав Путін. Фото: скриншот

Проте ці плани так і не втілили, оскільки у 2016 році Москва призупинила дію домовленостей, заявивши, що Вашингтон не виконує своїх зобов’язань.

Путін виправдав денонсацію угоди "виникненням загрози стратегічної стабільності внаслідок недружніх дій США щодо РФ". 

Крім того, Росія вимагала зняття санкцій та відшкодування втрат, понесених через обмеження.

Нагадаємо, 27 жовтня лідер США Дональд Трамп знову закликав Путіна припинити війну проти України.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що його країна "не порушувала" Будапештського меморандуму.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
