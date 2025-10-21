ЕС рассмотрит лишение Венгрии права голоса уже в девятый раз

Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Европейские министры на заседании Совета по общим делам в Люксембурге рассмотрят возможность лишения Венгрии права голоса в Совете Евросоюза. Это будет уже девятая попытка.

Об этом сообщили министры европейских дел Дании Мари Бьерре и Хорватии Андрея Метелько-Згомбич в комментарии LIGA.net.

Реклама

Читайте также:

Лишение Венгрии права голоса

"Это уже девятое слушание, которое Совет проводит в отношении Венгрии. Это важно. Важно, чтобы Европа, чтобы ЕС отстоял свою позицию в этом вопросе", — сказала Бьерре.

По ее словам, Венгрия продолжает нарушать основополагающие ценности ЕС.

Также растет недовольство других стран-членов из-за того, что Венгрия игнорирует свои обязательства и не реагирует на ключевые проблемы в сфере верховенства права.

У Бьерре спросили, верит ли она в прогресс во время дискуссии.

"Я ожидаю, что мы проведем плодотворную дискуссию. Также ожидаю, что давление сохранится, и уже сейчас чувствую, что оно растет — все больше стран-членов уделяют внимание этой ситуации", — подчеркнула она.

По ее словам, сейчас Венгрия является единственной страной ЕС, которая блокирует открытие переговоров по вступлению в Украину.

"Мы очень надеемся, что услышим новые идеи относительно того, как двигаться вперед, и мы обязательно поощряем Венгрию также достигать прогресса. Конечно, диалог между Комиссией и Венгрией имеет чрезвычайно важное значение. Хотя весь процесс был инициирован Европейским парламентом", — добавила Метелько-Згомбич.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, будет ли его страна блокировать новый пакет санкций против России.

Ранее в Венгрии заявили, что обеспечат российскому диктатору Владимиру Путину въезд в Будапешт на встречу с лидером США Дональдом Трампом.