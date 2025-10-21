Санкции против РФ — Венгрия не будет блокировать 18-й пакет

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Marton Monus

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет блокировать 19-й пакет санкций против России. Он сказал, что "не приобщается к безумным вещам".

Об этом сообщает Euractiv.

Сийярто опроверг слухи о том, что Венгрия заблокирует 19-й пакет санкций. Издание предполагает, что такая позиция может быть на фоне предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

"У нас нет такого плана, чтобы это заблокировать. Нам удалось принять все те меры, которые противоречили бы нашим национальным интересам", — сказал он.

Также, министр ответил на вопрос журналистов, принимал ли он участие в обсуждении следующего пакета санкций против РФ. По его словам, он "не участвует в безумных вещах", утверждая, что санкционная политика ЕС провалилась, поскольку война в Украине продолжается.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что введут 19-й пакет санкций против России уже на этой неделе. Отмечается, что он не будет последним.

В то же время Bloomberg сообщал, что США отложили рассмотрение новых санкций против РФ. Решение связано с ожидаемой встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии.