Сенат США отложил новые санкции против России — какая причина

Сенат Соединенных Штатов Америки отложил рассмотрение очередного пакета санкций против России. Решение связано с ожидаемой встречей лидера Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Венгрии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции против России

"Сейчас мы нажимаем кнопку паузы. Мы пытались делать это с самого начала в согласии с Белым домом", — подчеркнул лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

По его словам, решение по законопроекту примут после встречи Трампа и Путина.

На прошлой неделе Тун отметил, что не хочет назначать дедлайн, однако это будет вскоре. Он сообщил, что голосование может происходить в течение 30 дней.

Республиканский лидер в Сенате также уточнил, что сенатор Линдси Грэм, который является одним из соавторов законопроекта, ведет переговоры с Белым домом, чтобы выяснить, будет ли встреча Трампа и Путина иметь реальные результаты и способствовать дальнейшему прогрессу.

"Если нет, я все равно считаю, что законопроект о санкциях — это инструмент в наборе средств президента, который он может использовать против россиян, чтобы посадить их за стол переговоров", — добавил Тун.

