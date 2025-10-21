Видео
В США отсрочили рассмотрение новых санкций против РФ — причина

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 12:46
обновлено: 12:46
Сенат США отложил новые санкции против России — какая причина
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенат Соединенных Штатов Америки отложил рассмотрение очередного пакета санкций против России. Решение связано с ожидаемой встречей лидера Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Венгрии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции против России

"Сейчас мы нажимаем кнопку паузы. Мы пытались делать это с самого начала в согласии с Белым домом", — подчеркнул лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

По его словам, решение по законопроекту примут после встречи Трампа и Путина.

На прошлой неделе Тун отметил, что не хочет назначать дедлайн, однако это будет вскоре. Он сообщил, что голосование может происходить в течение 30 дней.

Республиканский лидер в Сенате также уточнил, что сенатор Линдси Грэм, который является одним из соавторов законопроекта, ведет переговоры с Белым домом, чтобы выяснить, будет ли встреча Трампа и Путина иметь реальные результаты и способствовать дальнейшему прогрессу.

"Если нет, я все равно считаю, что законопроект о санкциях — это инструмент в наборе средств президента, который он может использовать против россиян, чтобы посадить их за стол переговоров", — добавил Тун.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас сообщила, когда примут новый пакет санкций против РФ.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что в ближайшее время партнеры Украины усилят давление на Россию.

санкции против России США санкции владимир путин Дональд Трамп
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
