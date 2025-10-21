Сенат США отложил новые санкции против России — какая причина

В США отсрочили рассмотрение новых санкций против РФ — причина
Сенат Соединенных Штатов Америки отложил рассмотрение очередного пакета санкций против России. Решение связано с ожидаемой встречей лидера Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Венгрии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Санкции против России
"Сейчас мы нажимаем кнопку паузы. Мы пытались делать это с самого начала в согласии с Белым домом", — подчеркнул лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.
По его словам, решение по законопроекту примут после встречи Трампа и Путина.
На прошлой неделе Тун отметил, что не хочет назначать дедлайн, однако это будет вскоре. Он сообщил, что голосование может происходить в течение 30 дней.
Республиканский лидер в Сенате также уточнил, что сенатор Линдси Грэм, который является одним из соавторов законопроекта, ведет переговоры с Белым домом, чтобы выяснить, будет ли встреча Трампа и Путина иметь реальные результаты и способствовать дальнейшему прогрессу.
"Если нет, я все равно считаю, что законопроект о санкциях — это инструмент в наборе средств президента, который он может использовать против россиян, чтобы посадить их за стол переговоров", — добавил Тун.
Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас сообщила, когда примут новый пакет санкций против РФ.
Ранее руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что в ближайшее время партнеры Украины усилят давление на Россию.
