Сенат США відклав нові санкції проти Росії — яка причина

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенат Сполучених Штатів Америки відклав розгляд чергового пакета санкцій проти Росії. Рішення пов’язане з очікуваною зустріччю лідера Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна в Угорщині.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Санкції проти Росії

"Наразі ми натискаємо кнопку паузи. Ми намагалися робити це від початку у згоді з Білим домом", — наголосив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун.

За його словами, рішення щодо законопроєкту ухвалить після зустрічі Трампа і Путіна.

Минулого тижня Тун зауважив, що не хоче призначати дедлайн, однак це буде невдовзі. Він повідомив, що голосування може відбуватися протягом 30 днів.

Республіканський лідер у Сенаті також уточнив, що сенатор Ліндсі Грем, який є одним зі співавторів законопроєкту, веде переговори з Білим домом, аби з’ясувати, чи матиме зустріч Трампа й Путіна реальні результати та сприятиме подальшому прогресу.

"Якщо ні, я все одно вважаю, що законопроєкт про санкції — це інструмент у наборі засобів президента, який він може використати проти росіян, щоб посадити їх за стіл переговорів", — додав Тун.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас повідомила, коли ухвалять новий пакет санкцій проти РФ.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що найближчим часом партнери України посилять тиск на Росію.