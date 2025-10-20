Каллас назвала, коли Євросоюз ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії

Кая Каллас. Фото: x.com/kajakallas

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас розповіла, коли ухвалять 19-й пакет санкцій проти Росії. За її словами, це станеться вже цього тижня.

Про це Кая Каллас заявила під час виступу у понеділок, 20 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Нові санкції проти Росії

"Цього тижня ми плануємо прийняти новий пакет значних санкцій проти Росії. Кожен євро, який ми відмовляємо Росії, є євро, який вона не може витратити на війну", — зауважила Каллас.

Вона розповіла, що сьогодні міністри оголосили про початок роботи над 20-м пакетом санкцій після запровадження 19-го. За її словами, він не буде останнім.

Нагадаємо, 14 жовтня керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що українські партнери посилять тиск на Росію.

Раніше український лідер Володимир Зеленський закликав США накласти санкції на Росію. Йдеться про енергетичний і банківський сектори.