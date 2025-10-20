Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ЕС назвали, когда введут 19-й пакет санкций против России

В ЕС назвали, когда введут 19-й пакет санкций против России

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 19:56
обновлено: 20:22
Каллас назвала, когда Евросоюз примет 19-й пакет санкций против России
Кайя Каллас. Фото: x.com/kajakallas

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кайя Каллас рассказала, когда примут 19-й пакет санкций против России. По ее словам, это произойдет уже на этой неделе.

Об этом Кайя Каллас заявила во время выступления в понедельник, 20 октября.

Реклама
Читайте также:

Новые санкции против России

"На этой неделе мы планируем принять новый пакет значительных санкций против России. Каждый евро, который мы отказываем России, — это евро, который она не может потратить на войну", — отметила Каллас.

Она рассказала, что сегодня министры объявили о начале работы над 20-м пакетом санкций после введения 19-го. По ее словам, он не будет последним.

Напомним, 14 октября руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что украинские партнеры усилят давление на Россию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал США наложить санкции на Россию. Речь идет об энергетическом и банковском секторах.

санкции против России Европейский союз санкции Кайя Каллас Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации