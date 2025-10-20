Каллас назвала, когда Евросоюз примет 19-й пакет санкций против России

Кайя Каллас. Фото: x.com/kajakallas

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кайя Каллас рассказала, когда примут 19-й пакет санкций против России. По ее словам, это произойдет уже на этой неделе.

Об этом Кайя Каллас заявила во время выступления в понедельник, 20 октября.

Новые санкции против России

"На этой неделе мы планируем принять новый пакет значительных санкций против России. Каждый евро, который мы отказываем России, — это евро, который она не может потратить на войну", — отметила Каллас.

Она рассказала, что сегодня министры объявили о начале работы над 20-м пакетом санкций после введения 19-го. По ее словам, он не будет последним.

Напомним, 14 октября руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что украинские партнеры усилят давление на Россию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал США наложить санкции на Россию. Речь идет об энергетическом и банковском секторах.