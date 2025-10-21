Відео
Головна Новини дня В Угорщині зробили заяву про 19-й пакет санкцій проти Росії

В Угорщині зробили заяву про 19-й пакет санкцій проти Росії

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:03
Оновлено: 15:03
Санкції проти РФ — Угорщина не блокуватиме 18-й пакет
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: REUTERS/Marton Monus

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не буде блокувати 19-й пакет санкцій проти Росії. Він сказав, що "не долучається до божевільних речей".

Про це повідомляє Euractiv

Читайте також:

Санкції проти Росії 

Сійярто спростував чутки про те, що Угорщина заблокує 19-й пакет санкцій. Видання припускає, що така позиція може бути на фоні майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

"У нас немає такого плану, щоб це заблокувати. Нам вдалося вжити всіх тих заходів, які суперечили б нашим національним інтересам", — сказав він.

Також, міністр відповів на питання журналістів, чи брав він участь в обговоренні наступного пакета санкцій проти РФ. За його словами, він "не бере участі в божевільних речах", стверджуючи, що санкційна політика ЄС провалилася, оскільки війна в Україні триває. 

Нагадаємо, раніше в ЄС заявили, що запровадять 19-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня. Зазначається, що він не буде останнім. 

Водночас Bloomberg повідомляв, що США відтермінували розгляд нових санкцій проти РФ. Рішення пов’язане з очікуваною зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна в Угорщині. 

санкції Угорщина ЄС війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
