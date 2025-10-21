ЄС розгляне позбавлення Угорщини права голосу вже вдевʼяте

Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Європейські міністри на засіданні Ради із загальних справ у Люксембурзі розглянуть можливість позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу. Це буде вже девʼята спроба.

Про це повідомили міністерки європейських справ Данії Марі Бʼєрре та Хорватії Андрея Метелько-Згомбич у коментарі LIGA.net.

Реклама

Читайте також:

Позбавлення Угорщини права голосу

"Це вже девʼяте слухання, яке Рада проводить стосовно Угорщини. Це важливо. Важливо, щоб Європа, щоб ЄС відстояв свою позицію в цьому питанні", — сказала Бʼєрре.

За її словами, Угорщина продовжує порушувати основоположні цінності ЄС.

Також зростає незадоволення інших країн-членів через те, що Угорщина ігнорує свої зобов’язання та не реагує на ключові проблеми у сфері верховенства права.

У Бʼєрре запитали, чи вірить вона у прогрес під час дискусії.

"Я очікую, що ми проведемо плідну дискусію. Також очікую, що тиск збережеться, і вже зараз відчуваю, що він зростає — дедалі більше країн-членів приділяють увагу цій ситуації", — наголосила вона.

За її словами, наразі Угорщина є єдиною країною ЄС, яка блокує відкриття переговорів щодо вступу в Україну.

"Ми дуже сподіваємося, що почуємо нові ідеї щодо того, як рухатися вперед, і ми обов’язково заохочуємо Угорщину також досягати прогресу. Звісно, діалог між Комісією й Угорщиною має надзвичайно важливе значення. Хоча весь процес був ініційований Європейським парламентом", — додала Метелько-Згомбич.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пояснив, чи буде його країна блокувати новий пакет санкцій проти Росії.

Раніше в Угорщині заявили, що забезпечать російському диктатору Володимиру Путіну вʼїзд в Будапешт на зустріч з лідером США Дональдом Трампом.