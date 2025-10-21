Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Європейські міністри хочуть забрати право голосу в Угорщини

Європейські міністри хочуть забрати право голосу в Угорщини

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 17:11
Оновлено: 17:11
ЄС розгляне позбавлення Угорщини права голосу вже вдевʼяте
Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Європейські міністри на засіданні Ради із загальних справ у Люксембурзі розглянуть можливість позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу. Це буде вже девʼята спроба.

Про це повідомили міністерки європейських справ Данії Марі Бʼєрре та Хорватії Андрея Метелько-Згомбич у коментарі LIGA.net.

Реклама
Читайте також:

Позбавлення Угорщини права голосу

"Це вже девʼяте слухання, яке Рада проводить стосовно Угорщини. Це важливо. Важливо, щоб Європа, щоб ЄС відстояв свою позицію в цьому питанні", — сказала Бʼєрре.

За її словами, Угорщина продовжує порушувати основоположні цінності ЄС.

Також зростає незадоволення інших країн-членів через те, що Угорщина ігнорує свої зобов’язання та не реагує на ключові проблеми у сфері верховенства права.

У Бʼєрре запитали, чи вірить вона у прогрес під час дискусії.

"Я очікую, що ми проведемо плідну дискусію. Також очікую, що тиск збережеться, і вже зараз відчуваю, що він зростає — дедалі більше країн-членів приділяють увагу цій ситуації", — наголосила вона.

За її словами, наразі Угорщина є єдиною країною ЄС, яка блокує відкриття переговорів щодо вступу в Україну.

"Ми дуже сподіваємося, що почуємо нові ідеї щодо того, як рухатися вперед, і ми обов’язково заохочуємо Угорщину також досягати прогресу. Звісно, діалог між Комісією й Угорщиною має надзвичайно важливе значення. Хоча весь процес був ініційований Європейським парламентом", — додала Метелько-Згомбич.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пояснив, чи буде його країна блокувати новий пакет санкцій проти Росії.

Раніше в Угорщині заявили, що забезпечать російському диктатору Володимиру Путіну вʼїзд в Будапешт на зустріч з лідером США Дональдом Трампом.

Європейський союз Данія Хорватія Угорщина Європа
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації