Україна
Головна Новини дня США готують план з відлучення трьох країн від російського газу

США готують план з відлучення трьох країн від російського газу

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 09:37
Оновлено: 09:43
США готують план з відмови Угорщини Словаччини та Туреччини від російського газу
Російський постачальник нафти "Газпром нафта". Фото: REUTERS/Marko Djurica

Сполучені Штати розробляють план, спрямований на поступове відлучення Угорщини, Словаччини та Туреччини від російських енергоресурсів. Вашингтон працює з цими країнами, аби допомогти їм знайти альтернативні джерела постачання нафти й газу.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

Читайте також:

США хоче допомогти союзникам РФ відмовитися від нафти

Вітакер особливо розкритикував позицію Будапешта, зауваживши, що Угорщина досі не зробила реальних кроків для зменшення залежності від російських енергоносіїв. Втім, країні доведеться шукати альтернативніц джерела. 

"Угорщина, на відміну від багатьох сусідів, не планувала й не діяла активно. Тож ми працюватимемо з ними та сусідами, як-от Хорватія, щоб допомогти їм відмовитися. Очевидно, трубопровід закриють у найближчі роки, тож Угорщині варто планувати, і ми як союзники допоможемо їм позбутися російських нафти й газу", — наголосив дипломат.

Журналісти зазначили, що заява Вітакера пролунала напередодні візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до США. Ймовірно, під час зустрічей у Вашингтоні Орбан, за даними західних ЗМІ, планує переконати президента Дональда Трампа зробити виняток для Угорщини в питанні санкцій, що обмежують імпорт російських енергоресурсів.

Орбан аргументує свою позицію географічними обставинами — відсутністю виходу до моря, через що Будапешт, за його словами, не має рівноцінних альтернатив постачання енергії.

Водночас США наголошують, що мають намір допомогти країні знайти інші маршрути та постачальників, зокрема за участі сусідніх держав-членів НАТО.

Нагадаємо, у Європі хочуть позбавити права голосу Угорщину через постійні порушення та ігноруванні статутів.

Тим часом Росія розірвала угоду зі США щодо переробки плутонію на ядерне паливо.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
