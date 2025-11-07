Видео
Орбан добился от США разрешения покупать российскую нефть

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 23:41
обновлено: 23:57
Трамп разрешил Венгрии покупать российскую нефть без ограничений
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: Clash Report/Telegram

Президент США Дональд Трамп согласился снять санкции по покупке российской нефти для Венгрии, предоставив Будапешту бессрочное исключение. Решение стало дипломатической победой для премьер-министра Виктора Орбана, который добился уступок во время переговоров в Белом доме.

Об этом сообщил Bloomberg в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Венгрия получила исключение из санкций США

После двусторонних переговоров в Белом доме Орбан сообщил, что Венгрия освобождена от действия санкций, введенных США против российского энергетического сектора. Это позволит стране продолжить импорт нефти и газа из России по двум основным трубопроводам. В обмен на это Будапешт согласился на расширение американских энергетических инвестиций в своей экономике.

"У них нет моря, у них нет портов", — сказал Трамп перед встречей с Орбаном, добавив, что Венгрии "очень трудно" закупать энергоносители не из России.

Решение Трампа противоречит предыдущей политике Вашингтона, который в октябре ужесточил санкции против российских нефтяных компаний. Для Орбана же договоренность стала политическим достижением накануне выборов, ведь энергетический вопрос является ключевым в его кампании. Президент США, со своей стороны, отметил "последовательность и решительность" венгерского премьера.

"Я думаю, что они должны уважать Венгрию и очень, очень сильно уважать этого лидера, потому что он был прав относительно иммиграции", — сказал Трамп, сидя рядом с Орбаном в Белом доме.

Трамп также отметил, что понимает позицию Венгрии, которая не имеет прямых альтернатив поставок энергоносителей. В то время как другие страны ЕС сокращают зависимость от российских ресурсов, Будапешт сохраняет партнерство с Москвой, объясняя это экономической необходимостью. Решение США позволяет Орбану избежать дефицита топлива и политического напряжения накануне выборов.

Напомним, что до того Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном заявил, что размышляет над возможностью позволить Будапешту покупать российскую нефть.

Ранее мы также информировали, что Виктор Орбан во время переговоров с Трампом выразил сомнение в победе Украины и обвинил европейских лидеров в нежелании искать мир.

санкции против России Дональд Трамп Венгрия нефть Виктор Орбан
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
