Трамп разрешил Венгрии покупать российскую нефть без ограничений

Орбан добился от США разрешения покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп согласился снять санкции по покупке российской нефти для Венгрии, предоставив Будапешту бессрочное исключение. Решение стало дипломатической победой для премьер-министра Виктора Орбана, который добился уступок во время переговоров в Белом доме.
Об этом сообщил Bloomberg в пятницу, 7 ноября.
Венгрия получила исключение из санкций США
После двусторонних переговоров в Белом доме Орбан сообщил, что Венгрия освобождена от действия санкций, введенных США против российского энергетического сектора. Это позволит стране продолжить импорт нефти и газа из России по двум основным трубопроводам. В обмен на это Будапешт согласился на расширение американских энергетических инвестиций в своей экономике.
"У них нет моря, у них нет портов", — сказал Трамп перед встречей с Орбаном, добавив, что Венгрии "очень трудно" закупать энергоносители не из России.
Решение Трампа противоречит предыдущей политике Вашингтона, который в октябре ужесточил санкции против российских нефтяных компаний. Для Орбана же договоренность стала политическим достижением накануне выборов, ведь энергетический вопрос является ключевым в его кампании. Президент США, со своей стороны, отметил "последовательность и решительность" венгерского премьера.
"Я думаю, что они должны уважать Венгрию и очень, очень сильно уважать этого лидера, потому что он был прав относительно иммиграции", — сказал Трамп, сидя рядом с Орбаном в Белом доме.
Трамп также отметил, что понимает позицию Венгрии, которая не имеет прямых альтернатив поставок энергоносителей. В то время как другие страны ЕС сокращают зависимость от российских ресурсов, Будапешт сохраняет партнерство с Москвой, объясняя это экономической необходимостью. Решение США позволяет Орбану избежать дефицита топлива и политического напряжения накануне выборов.
Напомним, что до того Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном заявил, что размышляет над возможностью позволить Будапешту покупать российскую нефть.
Ранее мы также информировали, что Виктор Орбан во время переговоров с Трампом выразил сомнение в победе Украины и обвинил европейских лидеров в нежелании искать мир.
