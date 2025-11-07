Трамп и Орбан говорили о войне — прозвучало заявление об Украине

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил сомнение в победе Украины в войне с Россией. Он заявил, что считает шанс на украинскую победу "чудом", а Европу обвинил в нежелании искать мир.

Об этом Виктор Орбан заявил во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 7 ноября.

Орбан и Трамп говорили о войне и "мирной" позиции

Во время общения с журналистами Дональд Трамп подчеркнул, что считает Орбана человеком, который "понимает Путина" и имеет с ним особые отношения. Президент США также отметил, что венгерский премьер убежден в возможности скорого завершения войны в Украине:

"Думаю, что Виктор чувствует, что мы закончим эту войну в недалеком будущем".

В ответ Орбан заявил, что разделяет этот оптимизм, но считает, что позиция ЕС усложняет путь к миру. По его словам, Соединенные Штаты и Венгрия остаются единственными государствами, которые откровенно выступают за прекращение боевых действий:

"Проблема в том, что у Брюсселя и европейцев другой подход к войне. Итак, единственным правительством, которое выступает за мир, является правительство США и маленькая Венгрия в Европе".

Орбан также подчеркнул, что большинство европейских правительств поддерживают продолжение войны, веря в возможную победу Украины. Трамп прямо спросил венгерского лидера, считает ли он, что Украина способна выиграть войну, на что тот ответил:

"Знаете, чудеса случаются".

Напомним, что Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном назвал венгерского премьера своим другом и "эффективным лидером".

Ранее мы также информировали, что Трамп не исключил возможности встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.