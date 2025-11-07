Трамп признался, что будет говорить с Орбаном об Украине

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном будет обсуждать войну в Украине и вопросы энергетической политики. Перед началом переговоров он назвал Орбана своим другом и похвалил его стиль управления.

Об этом сообщили Clash Report в пятницу, 7 ноября.

Реклама

Читайте также:

Украина — среди тем разговора Трампа и Орбана

Перед началом двусторонних переговоров Трамп пообщался с журналистами, выразив восхищение венгерским лидером. По его словам, Орбан является сильным и влиятельным руководителем, который "выполняет фантастическую работу" в своей стране. Президент США отметил, что во время встречи планирует обсудить вопросы войны в Украине и сотрудничества в энергетической сфере.

"Он проделал фантастическую работу, он очень влиятельный человек в своей стране, но его также любят. У него нет преступности, нет проблем, как в некоторых странах. У него, пожалуй, есть несколько проблем, о которых я не знаю, возможно, о которых я не хочу знать", — отметил Трамп.

Как отмечают американские журналисты, Орбан стремится получить от Вашингтона смягчение санкций, чтобы Венгрия могла продолжать закупки дешевой российской нефти.

Напомним, что 7 ноября Виктор Орбан прибыл в США с официальным визитом.

Ранее мы также информировали, что во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме Орбан назвал войну в Украине "важнейшим вопросом" для своей страны.