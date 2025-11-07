Виктор Орбан прибыл на встречу с Дональдом Трампом — видео

Орбан прибыл в США — его встретил Трамп
Дата публикации 7 ноября 2025 19:34
обновлено: 19:49
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak
В Соединенные Штаты Америки в пятницу, 7 ноября прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Об этом стало известно из прямой трансляции.
Орбан в США
Венгерского премьера Орбана встретил лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Они пожали друг другу руки и позировали для фото.
Напомним, Орбан объяснил, когда Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу в Венгрии.
Недавно Трамп объявил о достижении "значительного прогресса" в вопросе завершения войны в Украине.
