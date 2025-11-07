Виктор Орбан прибыл на встречу с Дональдом Трампом — видео

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

В Соединенные Штаты Америки в пятницу, 7 ноября прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом стало известно из прямой трансляции.

Орбан в США

Венгерского премьера Орбана встретил лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Они пожали друг другу руки и позировали для фото.

Трамп и Орбан в США. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Напомним, Орбан объяснил, когда Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу в Венгрии.

Недавно Трамп объявил о достижении "значительного прогресса" в вопросе завершения войны в Украине.