Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Орбан прибыл в США — его встретил Трамп

Орбан прибыл в США — его встретил Трамп

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 19:34
обновлено: 19:49
Виктор Орбан прибыл на встречу с Дональдом Трампом — видео
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

В Соединенные Штаты Америки в пятницу, 7 ноября прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом стало известно из прямой трансляции.

Реклама
Читайте также:

Орбан в США

Венгерского премьера Орбана встретил лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Они пожали друг другу руки и позировали для фото.

Дональд Трамп та Віктор Орбан
Трамп и Орбан в США. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп та Віктор Орбан
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Напомним, Орбан объяснил, когда Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу в Венгрии.

Недавно Трамп объявил о достижении "значительного прогресса" в вопросе завершения войны в Украине.

США Дональд Трамп Виктор Орбан
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации