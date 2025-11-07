Відео
Україна
Орбан прибув до США — його зустрів Трамп

Орбан прибув до США — його зустрів Трамп

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 19:34
Оновлено: 19:49
Віктор Орбан прибув на зустріч з Дональдом Трампом — відео
Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

До Сполучених Штатів Америки у пʼятницю, 7 листопада прибув премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. 

Про це стало відомо з прямої трансляції.

Читайте також:

Орбан в США

Угорського премʼєра Орбана зустріч лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вони потиснули один одному руки та позували для фото.

Дональд Трамп та Віктор Орбан
Трамп та Орбан в США. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп та Віктор Орбан
Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Нагадаємо, Орбан пояснив, коли Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть провести зустріч в Угорщині.

Нещодавно Трамп оголосив про досягнення "значного прогресу" у питанні завершення війни в Україні.

США Дональд Трамп Віктор Орбан
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
