Віктор Орбан прибув на зустріч з Дональдом Трампом — відео

Орбан прибув до США — його зустрів Трамп
Дата публікації: 7 листопада 2025 19:34
Оновлено: 19:49
Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak
До Сполучених Штатів Америки у пʼятницю, 7 листопада прибув премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Про це стало відомо з прямої трансляції.
Орбан в США
Угорського премʼєра Орбана зустріч лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вони потиснули один одному руки та позували для фото.
Нагадаємо, Орбан пояснив, коли Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть провести зустріч в Угорщині.
Нещодавно Трамп оголосив про досягнення "значного прогресу" у питанні завершення війни в Україні.
