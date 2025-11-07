Саміт Трампа і Путіна в Будапешті — Орбан назвав умову

Орбан назвав умову зустрічі Трампа і Путіна — визначив терміни
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін будь-якої миті можуть провести зустріч в угорському Будапешті. Для цього сторонам потрібно "вирішити ще кілька питань".
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Magyar Nemzet.
За яких умов буде зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
Орбан наголосив, що зустріч Трампа і Путіна в Угорщині може відбутися "будь-коли", однак у переговорах між Росією і США є кілька питань, які ще потрібно вирішити.
"Якщо їх буде вирішено, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, і звідти, залежно від домовленості сторін, може бути домовлено про припинення вогню та встановлення миру", — сказав угорський прем'єр.
Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним. Внаслідокі цього діалогу вони домовилися про зустріч в Угорщині.
Однак незадовго їхню зустріч скасували. Рішення ухвалено після того, як телефонна розмова завершилася безрезультатно.
Потім Трамп назвав умову для зустрічі з Путіним. Це можливо лише у разі досягнення повного розуміння щодо укладення мирної угоди в Україні.
