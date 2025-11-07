Відео
Орбан назвав умову зустрічі Трампа і Путіна — визначив терміни

Орбан назвав умову зустрічі Трампа і Путіна — визначив терміни

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 08:41
Оновлено: 09:09
Саміт Трампа і Путіна в Будапешті — Орбан назвав умову
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін будь-якої миті можуть провести зустріч в угорському Будапешті. Для цього сторонам потрібно "вирішити ще кілька питань".

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Magyar Nemzet

Читайте також:

За яких умов буде зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

Орбан наголосив, що зустріч Трампа і Путіна в Угорщині може відбутися "будь-коли", однак у переговорах між Росією і США є кілька питань, які ще потрібно вирішити.  

"Якщо їх буде вирішено, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, і звідти, залежно від домовленості сторін, може бути домовлено про припинення вогню та встановлення миру", — сказав угорський прем'єр. 

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним. Внаслідокі цього діалогу вони домовилися про зустріч в Угорщині.

Однак незадовго їхню зустріч скасували. Рішення ухвалено після того, як телефонна розмова завершилася безрезультатно.

Потім Трамп назвав умову для зустрічі з Путіним. Це можливо лише у разі досягнення повного розуміння щодо укладення мирної угоди в Україні.

володимир путін Дональд Трамп саміт Віктор Орбан Будапешт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
