Саміт Трампа і Путіна в Будапешті — Орбан назвав умову

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін будь-якої миті можуть провести зустріч в угорському Будапешті. Для цього сторонам потрібно "вирішити ще кілька питань".

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Magyar Nemzet.

За яких умов буде зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

Орбан наголосив, що зустріч Трампа і Путіна в Угорщині може відбутися "будь-коли", однак у переговорах між Росією і США є кілька питань, які ще потрібно вирішити.

"Якщо їх буде вирішено, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, і звідти, залежно від домовленості сторін, може бути домовлено про припинення вогню та встановлення миру", — сказав угорський прем'єр.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним. Внаслідокі цього діалогу вони домовилися про зустріч в Угорщині.

Однак незадовго їхню зустріч скасували. Рішення ухвалено після того, як телефонна розмова завершилася безрезультатно.

Потім Трамп назвав умову для зустрічі з Путіним. Це можливо лише у разі досягнення повного розуміння щодо укладення мирної угоди в Україні.