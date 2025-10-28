Відео
Головна Новини дня Зеленський оцінив шанси зустрічі з Путіним — у чому є нюанс

Зеленський оцінив шанси зустрічі з Путіним — у чому є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:03
Оновлено: 11:20
Зеленський вважає що Путін буде зривати переговори та зустріч
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент України Володимир Зеленський оцінив перспективу проведення можливої тристоронньої зустрічі за участі Сполучених Штатів Америки, України та Росії, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, намагатиметься уникнути особистого діалогу. За словами глави держави, Україна залишається відкритою до будь-яких форматів переговорів, якщо вони реально наближатимуть припинення війни.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції журналістам, передає "РБК-Україна".

Зеленський вважає, що Путін зриватиме переговори й уникатиме зустрічі

Під час спілкування з журналістами Зеленський підкреслив, що ключове завдання наразі  — це не допустити ухвалення будь-яких рішень без участі української сторони. Він зазначив, що Москва намагається нав’язати власні умови та ігнорувати позицію Києва, однак Україна ніколи не погодиться на домовленості, до яких її не буде залучено.

"Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна. Чи він хоче просто плюнути нам і сказати: "Хто ви? Я без вас буду вирішувати". Чесно кажучи, мені все одно, в якому форматі ми можемо закінчити війну. Але не можна це робити без нас", — зазначив Зеленський.

Окремо Володимир Зеленський висловився щодо проведення переговорів у Будапешті. Глава України додав, що турбує насамперед позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який, за словами президента, системно перешкоджає ухваленню рішень, важливих для України, і не демонструє реальної підтримки.

Глава держави також підтвердив, що Київ готовий до дипломатії в різних форматах, зокрема за принципом shuttle diplomacy, коли президент США Дональд Трамп може зустрічатися окремо з кожною стороною.

"Я чесно завжди казав, що все одно в якому форматі — ми готові зустрічатись. Це говорить про те, що ми готові зустрічатись, а потім вже — який формат", — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, про готовність переговорів із Володимиром Путіним Зеленський висловлювався й раніше. Також глава Україні пояснював, як Росія маніпулює інформацією про здобутки на фронті.

Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Путін нібито готовий розглянути концепцію від США щодо припинення вогню і заморозки війни "по лінії фронту". 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
