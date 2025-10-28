Видео
Видео

Зеленский оценил шансы встречи с Путиным — в чем есть нюанс

Зеленский оценил шансы встречи с Путиным — в чем есть нюанс

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 11:03
обновлено: 11:20
Зеленский считает что Путин будет срывать переговоры и встречу
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский оценил перспективу проведения возможной трехсторонней встречи с участием Соединенных Штатов Америки, Украины и России, отметив, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет пытаться избежать личного диалога. По словам главы государства, Украина остается открытой к любым форматам переговоров, если они реально будут приближать прекращение войны.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции журналистам, передает "РБК-Украина".

Зеленский считает, что Путин будет срывать переговоры и избегать встречи

Во время общения с журналистами Зеленский подчеркнул, что ключевая задача сейчас — это не допустить принятия каких-либо решений без участия украинской стороны. Он отметил, что Москва пытается навязать собственные условия и игнорировать позицию Киева, однако Украина никогда не согласится на договоренности, в которые она не будет вовлечена.

"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна. Или он хочет просто плюнуть нам и сказать: "Кто вы? Я без вас буду решать". Честно говоря, мне все равно, в каком формате мы можем закончить войну. Но нельзя это делать без нас", — отметил Зеленский.

Отдельно Владимир Зеленский высказался относительно проведения переговоров в Будапеште. Глава Украины добавил, что беспокоит прежде всего позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, по словам президента, системно препятствует принятию решений, важных для Украины, и не демонстрирует реальной поддержки.

Глава государства также подтвердил, что Киев готов к дипломатии в различных форматах, в частности по принципу shuttle diplomacy, когда президент США Дональд Трамп может встречаться отдельно с каждой стороной.

"Я честно всегда говорил, что все равно в каком формате — мы готовы встречаться. Это говорит о том, что мы готовы встречаться, а потом уже — какой формат", — подытожил Зеленский.

Напомним, о готовности переговоров с Владимиром Путиным Зеленский высказывался и раньше. Также глава Украины объяснял, как Россия манипулирует информацией о достижениях на фронте.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы готов рассмотреть концепцию от США о прекращении огня и заморозки войны "по линии фронта".

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Венгрия война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
