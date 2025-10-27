Путин тайно хвастался выдуманными успехами на Донбассе — детали от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о продвижении на фронте. По его словам, они являются ложными.

Об этом глава государства рассказал в интервью Axios.

Реклама

Читайте также:

Путин выдумывает "успехи" на фронте

Президент объяснил лидеру США Дональду Трампу, что заявления российского диктатора Путина — это фейк. Кроме того, американская разведка выяснила, что сейчас на фронте никто не побеждает.

Зеленский рассказал, что украинская разведка узнала, что Путин тайно хвастался союзникам об "успехах" на фронте. Российский диктатор заявлял, что "сможет оккупировать весь Донбасс до 15 октября".

"Россия не может этого сделать. У него недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский прокомментировал заявление россиян, что они якобы окружили украинских воинов в районе Купянска и Покровска.

Кроме того, украинский лидер объяснил, как Трамп понял позицию государства о невозможности сдачи территорий.