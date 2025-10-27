Путін таємно хвалився видуманими успіхами на Донбасі — деталі від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про просування на фронті. За його словами, вони є неправдивими.

Про це глава держави розповів в інтервʼю Axios.

Путін вигадує "успіхи" на фронті

Президент пояснив лідеру США Дональду Трампу, що заяви російського диктатора Путіна — це фейк. Крім того, американська розвідка зʼясувала, що наразі на фронті ніхто не перемагає.

Зеленський розповів, що українська розвідка дізналася, що Путін таємно хвалився союзникам про "успіхи" на фронті. Російський диктатор заявляв, що "зможе окупувати весь Донбас до 15 жовтня".

"Росія не може цього зробити. У нього недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми в основному залишаємося там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував заяву росіян, що вони нібито оточили українських воїнів в районі Купʼянська та Покровська.

Крім того, український лідер пояснив, як Трамп зрозумів позицію держави щодо неможливості здачі територій.