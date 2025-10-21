Відео
Головна Новини дня Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині скасовано — що сталося

Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині скасовано — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 21:07
Оновлено: 21:19
Зустріч Путіна та Трампа - чому скасували
Володимир Путін та Дональд Трамп. Ілюстративне фото: Reuters

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Рішення ухвалено після того, як телефонна розмова між головними переговорниками двох країн завершилася безрезультатно.

Про це повідомляє видання Тelegraph.

Читайте також:

Зустріч Путіна та Трампа

Спершу Трамп заявляв про "значний прогрес" у діалозі з Москвою та анонсував другий саміт із Путіним, однак підготовка до зустрічі зупинилася. За даними джерел, Росія відмовилася проводити особисту підготовчу зустріч між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо.

Як повідомляють західні ЗМІ, під час телефонної розмови Лавров категорично заявив, що Росія не погодиться на заморожування лінії фронту в Україні. Попри це, у Білому домі назвали переговори "продуктивними", зазначивши, що додаткова зустріч не є необхідною.

Після зриву перемовин російський міністр підтвердив незмінність позиції Москви, наголосивши, що вона залишається в межах домовленостей, досягнутих під час попереднього саміту на Алясці.

Своєю чергою західні партнери позитивно оцінили скасування зустрічі Трампа й Путіна, вважаючи, що без поступок з боку Кремля новий саміт не мав сенсу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкрив, чому Будапешт він не вважає відповідним місцем для переговорів.

До цього глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів, що країна забезпечить російському диктатору Володимиру Путіну вʼїзд до Будапешта для переговорів із Дональдом Трампом.

США володимир путін Дональд Трамп Угорщина Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
