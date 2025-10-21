Видео
Встреча Трампа и Путина в Венгрии отменена — что произошло

Дата публикации 21 октября 2025 21:07
обновлено: 21:19
Встреча Путина и Трампа - почему отменили
Владимир Путин и Дональд Трамп. Иллюстративное фото: Reuters

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Решение принято после того, как телефонный разговор между главными переговорщиками двух стран завершился безрезультатно.

Об этом сообщает издание Тelegraph.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа

Сначала Трамп заявлял о "значительном прогрессе" в диалоге с Москвой и анонсировал второй саммит с Путиным, однако подготовка к встрече остановилась. По данным источников, Россия отказалась проводить личную подготовительную встречу между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

Как сообщают западные СМИ, во время телефонного разговора Лавров категорически заявил, что Россия не согласится на замораживание линии фронта в Украине. Несмотря на это, в Белом доме назвали переговоры "продуктивными", отметив, что дополнительная встреча не является необходимой.

После срыва переговоров российский министр подтвердил неизменность позиции Москвы, подчеркнув, что она остается в рамках договоренностей, достигнутых во время предыдущего саммита на Аляске.

В свою очередь западные партнеры положительно оценили отмену встречи Трампа и Путина, считая, что без уступок со стороны Кремля новый саммит не имел смысла.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, почему Будапешт он не считает подходящим местом для переговоров.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна обеспечит российскому диктатору Владимиру Путину въезд в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

США владимир путин Дональд Трамп Венгрия Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
