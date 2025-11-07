Видео
Орбан назвал условие встречи Трампа и Путина — определил сроки

Орбан назвал условие встречи Трампа и Путина — определил сроки

Дата публикации 7 ноября 2025 08:41
обновлено: 09:09
Саммит Трампа и Путина в Будапеште — Орбан назвал условие
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в любой момент могут провести встречу в венгерском Будапеште. Для этого сторонам нужно "решить еще несколько вопросов".

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Magyar Nemzet.

При каких условиях будет встреча Трампа и Путина в Будапеште

Орбан подчеркнул, что встреча Трампа и Путина в Венгрии может состояться "в любой момент", однако в переговорах между Россией и США есть несколько вопросов, которые еще нужно решить.

"Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, и оттуда, в зависимости от договоренности сторон, может быть договорено о прекращении огня и установлении мира", — сказал венгерский премьер.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Путиным. В результате этого диалога они договорились о встрече в Венгрии.

Однако незадолго их встречу отменили, решение принято после того, как телефонный разговор завершился безрезультатно.

Затем Трамп назвал условие для встречи с Путиным. Это возможно только в случае достижения полного понимания относительно заключения мирного соглашения в Украине.

владимир путин Дональд Трамп саммит Виктор Орбан Будапешт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
