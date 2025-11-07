Видео
Україна
Видео

Орбан назвал войну в Украине главной темой для Венгрии

Орбан назвал войну в Украине главной темой для Венгрии

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 20:00
обновлено: 20:22
Орбан назвал войну в Украине главной темой для Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление относительно войны в Украине. Он сказал, что это является "важнейшим вопросом" для его страны.

Об этом он заявил во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Орбан в Белом доме

Мероприятие состоялось после вступительного слова Трампа, который пригласил Орбана выступить в зале Кабинета министров. В своей речи венгерский лидер подчеркнул, что целью визита является "открытие новой главы в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Венгрией".

"Причина, почему мы здесь, заключается в том, чтобы открыть новую главу между двусторонними отношениями Соединенных Штатов и Венгрии", — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что конфликт в Украине остается ключевым вопросом для Будапешта, и выразил готовность обсудить пути поддержки миротворческих инициатив:

"Мы хотели бы обсудить с вами, как можем сделать свой вклад, чтобы помочь вам в ваших миротворческих усилиях", — отметил премьер.

Напомним, Орбан объяснил, когда Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу в Венгрии.

Недавно Трамп объявил о достижении "значительного прогресса" в вопросе завершения войны в Украине.

США Дональд Трамп Венгрия Виктор Орбан война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
