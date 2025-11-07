Орбан назвав війну в Україні головною темою для Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву щодо війни в Україні. Він сказав, що це є "найважливішим питанням" для його країни.

Про це він заявив під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі у п'ятницю, 7 листопада.

Орбан у Білому домі

Захід відбувся після вступного слова Трампа, який запросив Орбана виступити в залі Кабінету міністрів. У своїй промові угорський лідер наголосив, що метою візиту є "відкриття нової глави у двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Угорщиною".

"Причина, чому ми тут, полягає в тому, щоб відкрити нову главу між двосторонніми відносинами Сполучених Штатів та Угорщини", — сказав Орбан.

Він підкреслив, що конфлікт в Україні залишається ключовим питанням для Будапешта, та висловив готовність обговорити шляхи підтримки миротворчих ініціатив:

"Ми хотіли б обговорити з вами, як можемо зробити свій внесок, щоб допомогти вам у ваших миротворчих зусиллях", — зазначив прем’єр.

Нагадаємо, Орбан пояснив, коли Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть провести зустріч в Угорщині.

Нещодавно Трамп оголосив про досягнення "значного прогресу" у питанні завершення війни в Україні.