Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп і Орбан зустрілись — Україна серед тем обговорення

Трамп і Орбан зустрілись — Україна серед тем обговорення

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 20:00
Оновлено: 20:20
Трамп зізнався, що говоритиме з Орбаном про Україну
Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном обговорюватиме війну в Україні та питання енергетичної політики. Перед початком переговорів він назвав Орбана своїм другом і похвалив його стиль керування.

Про це повідомили Clash Report у п'ятницю, 7 листопада.

Реклама
Читайте також:

Україна — серед тем розмови Трампа та Орбана

Перед початком двосторонніх переговорів Трамп поспілкувався з журналістами, висловивши захоплення угорським лідером. За його словами, Орбан є сильним і впливовим керівником, який "виконує фантастичну роботу" у своїй країні. Президент США зазначив, що під час зустрічі планує обговорити питання війни в Україні та співпраці в енергетичній сфері.

"Він виконав фантастичну роботу, він дуже впливова людина у своїй країні, але його також люблять. У нього немає злочинності, немає проблем, як у деяких країнах. У нього, мабуть, є кілька проблем, про які я не знаю, можливо, про які я не хочу знати", — зазначив Трамп.

Як зазначають американські журналісти, Орбан прагне отримати від Вашингтона пом’якшення санкцій, аби Угорщина могла продовжувати закупівлі дешевої російської нафти. 

Нагадаємо, що 7 листопада Віктор Орбан прибув до США з офіційним візитом.

Раніше ми також інформували, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі Орбан назвав війну в Україні "найважливішим питанням" для своєї країни.

США Дональд Трамп Угорщина Україна Віктор Орбан
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації