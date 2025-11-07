Трамп зізнався, що говоритиме з Орбаном про Україну

Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном обговорюватиме війну в Україні та питання енергетичної політики. Перед початком переговорів він назвав Орбана своїм другом і похвалив його стиль керування.

Про це повідомили Clash Report у п'ятницю, 7 листопада.

Україна — серед тем розмови Трампа та Орбана

Перед початком двосторонніх переговорів Трамп поспілкувався з журналістами, висловивши захоплення угорським лідером. За його словами, Орбан є сильним і впливовим керівником, який "виконує фантастичну роботу" у своїй країні. Президент США зазначив, що під час зустрічі планує обговорити питання війни в Україні та співпраці в енергетичній сфері.

"Він виконав фантастичну роботу, він дуже впливова людина у своїй країні, але його також люблять. У нього немає злочинності, немає проблем, як у деяких країнах. У нього, мабуть, є кілька проблем, про які я не знаю, можливо, про які я не хочу знати", — зазначив Трамп.

Як зазначають американські журналісти, Орбан прагне отримати від Вашингтона пом’якшення санкцій, аби Угорщина могла продовжувати закупівлі дешевої російської нафти.

Нагадаємо, що 7 листопада Віктор Орбан прибув до США з офіційним візитом.

Раніше ми також інформували, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі Орбан назвав війну в Україні "найважливішим питанням" для своєї країни.