Україна
Трамп і Орбан говорили про війну — прозвучала заява про Україну

Трамп і Орбан говорили про війну — прозвучала заява про Україну

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 20:52
Оновлено: 20:52
Трамп і Орбан говорили про війну — прозвучала заява про Україну
Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом висловив сумнів у перемозі України у війні з Росією. Він заявив, що вважає шанс на українську перемогу "диво", а Європу звинуватив у небажанні шукати мир.

Про це Віктор Орбан заявив під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі у п'ятницю, 7 листопада.

Читайте також:

Орбан і Трамп говорили про війну та "мирну" позицію

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп наголосив, що вважає Орбана людиною, яка "розуміє Путіна" і має з ним особливі відносини. Президент США також зазначив, що угорський прем’єр переконаний у можливості швидкого завершення війни в Україні:

"Думаю, що Віктор відчуває, що ми закінчимо цю війну в недалекому майбутньому".

У відповідь Орбан заявив, що поділяє цей оптимізм, але вважає, що позиція ЄС ускладнює шлях до миру. За його словами, Сполучені Штати та Угорщина залишаються єдиними державами, які відверто виступають за припинення бойових дій:

"Проблема в тому, що в Брюсселя та європейців інший підхід до війни. Отже, єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд США і маленька Угорщина в Європі".

Орбан також підкреслив, що більшість європейських урядів підтримують продовження війни, вірячи у можливу перемогу України. Трамп прямо запитав угорського лідера, чи вважає він, що Україна здатна виграти війну, на що той відповів:

"Знаєте, дива трапляються".

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном назвав угорського прем’єра своїм другом і "ефективним лідером".

Раніше ми також інформували, що Трамп не виключив можливості зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Автор:
Руслан Кулєшов
