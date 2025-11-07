Трамп висловився про можливу зустріч з Путіним у Будапешті

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Заява пролунала на тлі повідомлень про скасовану зустріч через небажання Москви йти на поступки щодо війни проти України.

Про це американський лідер сказав під час візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Білому домі у п'ятницю, 7 листопада.

Трамп висловився про зустріч з Путіним

На запитання журналістів, чи планує він зустріч із Путіним, президент США відповів коротко.

"Завжди є шанс", — сказав Трамп.

Як було відомо раніше, лідери США та Росії планували зустрітися в Угорщині після телефонної розмови минулого місяця. Однак Трамп скасував зустріч, дізнавшись, що Москва не готова йти на жодні поступки щодо завершення війни проти України.

Нагадаємо, 7 листопада Віктор Орбан прибув до США з офіційним візитом. Прем'єр Угорщини зацікавлений утому, щоб переконати американського президента зустрітися із російським диктатором.

А також ми писали, що Орбан назвав умову, за якої зустріч Трампа і Путіна може відбутися.