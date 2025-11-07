Трамп висловився про можливу зустріч з Путіним у Будапешті

Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним у Будапешті
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Заява пролунала на тлі повідомлень про скасовану зустріч через небажання Москви йти на поступки щодо війни проти України.
Про це американський лідер сказав під час візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Білому домі у п'ятницю, 7 листопада.
Трамп висловився про зустріч з Путіним
На запитання журналістів, чи планує він зустріч із Путіним, президент США відповів коротко.
"Завжди є шанс", — сказав Трамп.
Як було відомо раніше, лідери США та Росії планували зустрітися в Угорщині після телефонної розмови минулого місяця. Однак Трамп скасував зустріч, дізнавшись, що Москва не готова йти на жодні поступки щодо завершення війни проти України.
Нагадаємо, 7 листопада Віктор Орбан прибув до США з офіційним візитом. Прем'єр Угорщини зацікавлений утому, щоб переконати американського президента зустрітися із російським диктатором.
