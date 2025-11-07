Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп сделал заявление о встрече с Путиным в Будапеште

Трамп сделал заявление о встрече с Путиным в Будапеште

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 19:47
обновлено: 20:05
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным в Будапеште
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Заявление прозвучало на фоне сообщений об отмененной встрече из-за нежелания Москвы идти на уступки по войне против Украины.

Об этом американский лидер сказал во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме в пятницу, 7 ноября.

Реклама
Читайте также:

Трамп высказался о встрече с Путиным

На вопрос журналистов, планирует ли он встречу с Путиным, президент США ответил коротко.

"Всегда есть шанс", — сказал Трамп.

Как было известно ранее, лидеры США и России планировали встретиться в Венгрии после телефонного разговора в прошлом месяце. Однако Трамп отменил встречу, узнав, что Москва не готова идти ни на какие уступки по завершению войны против Украины.

Напомним, 7 ноября Виктор Орбан прибыл в США с официальным визитом. Премьер Венгрии заинтересован в том, чтобы убедить американского президента встретиться с российским диктатором.

А также мы писали, что Орбан назвал условие, при котором встреча Трампа и Путина может состояться.

владимир путин Дональд Трамп Венгрия Виктор Орбан встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации