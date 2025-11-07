Трамп высказался о возможной встрече с Путиным в Будапеште

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Заявление прозвучало на фоне сообщений об отмененной встрече из-за нежелания Москвы идти на уступки по войне против Украины.

Об этом американский лидер сказал во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме в пятницу, 7 ноября.

Трамп высказался о встрече с Путиным

На вопрос журналистов, планирует ли он встречу с Путиным, президент США ответил коротко.

"Всегда есть шанс", — сказал Трамп.

Как было известно ранее, лидеры США и России планировали встретиться в Венгрии после телефонного разговора в прошлом месяце. Однако Трамп отменил встречу, узнав, что Москва не готова идти ни на какие уступки по завершению войны против Украины.

Напомним, 7 ноября Виктор Орбан прибыл в США с официальным визитом. Премьер Венгрии заинтересован в том, чтобы убедить американского президента встретиться с российским диктатором.

