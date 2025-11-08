Трамп заявил, что США не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Соединенные Штаты Америки не будут участвовать в саммите G20, который состоится в Южной Африке. По его словам, страна встречи является "полным позором".

Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп в соцсети Truth Social в субботу, 8 ноября.

Саммит G20 в Южной Африке

Саммит пройдет 21-22 ноября в Йоханнесбурге.

"Африканеры (потомки голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) гибнут и подвергаются массовым убийствам, а их земли и фермы незаконно конфискуются", — заявил Трамп.

По его словам, ни один представитель правительства США не будет участвовать в этом саммите, пока будут продолжаться нарушения прав человека.

Лидер США подчеркнул, что с нетерпением ждет проведения саммита G20 в 2026 году в Майами, штат Флорида.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, лидер Финляндии Александр Стубб предложил, чтобы Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита G20.

А Трамп сообщил, что не проводит встречу с Путиным, поскольку Россия все еще не хочет останавливать войну против Украины.