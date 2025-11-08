Трамп заявив, що США не братимуть участі в саміті G20 у Південній Африці

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сполучені Штати Америки не братимуть участі в саміті G20, що відбудеться в Південній Африці. За його словами, країна зустрічі є "цілковитою ганьбою".

Про це повідомив лідер США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social у суботу, 8 листопада.

Саміт G20 в Південній Африці

Саміт пройде 21–22 листопада в Йоганнесбурзі.

"Африканери (нащадки голландських поселенців, а також французьких і німецьких іммігрантів) гинуть і піддаються масовим вбивствам, а їхні землі та ферми незаконно конфіскуються", — заявив Трамп.

За його словами, жоден представник уряду США не братиме участі в цьому саміті, доки триватимуть порушення прав людини.

Лідер США наголосив, що з нетерпінням чекає на проведення саміту G20 2026 року в Маямі, штат Флорида.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер Фінляндії Александр Стубб запропонував, аби Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20.

А Трамп повідомив, що не проводить зустріч з Путіним, оскільки Росія все ще не хоче зупиняти війну проти України.