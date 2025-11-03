Стубб пропонує зустріч Трампа і Путіна на саміті G20

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лідер Фінляндії Александр Стубб пропонує, щоб лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20. Він відбудеться в Йоганнесбурзі вже наприкінці листопада.

Про це повідомляє Yle у понеділок, 3 листопада.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Трампа з Путіним

Стубб виступив на відкритті 254-х Курсів національної оборони в Гельсінкі. За його словами, у світі існує потреба поглибити розуміння ядерної зброї.

Він припустив, що Трамп і Путін можуть зустрітися в межах саміту G20 наприкінці листопада. Крім того, Стубб під час свого виступу натякнув на можливість участі у зустрічі українського лідера Володимира Зеленського, де він міг би поговорити з російським диктатором.

Президент Фінляндії також наголосив, що його країна твердо підтримує Україну, адже її досвід сучасної війни допомагає і фінській обороні.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі "немає потреби" у проведенні зустрічі Путіна з Трампом.

Раніше Трамп повідомив, що готовий провести зустріч з російським диктатором, якщо буде досягнуто розуміння щодо укладення мирної угоди.