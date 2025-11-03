Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стубб пропонує зустріч Путіна і Трампа на саміті G20 — деталі

Стубб пропонує зустріч Путіна і Трампа на саміті G20 — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 15:04
Оновлено: 15:21
Стубб пропонує зустріч Трампа і Путіна на саміті G20
Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лідер Фінляндії Александр Стубб пропонує, щоб лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20. Він відбудеться в Йоганнесбурзі вже наприкінці листопада.

Про це повідомляє Yle у понеділок, 3 листопада.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Трампа з Путіним

Стубб виступив на відкритті 254-х Курсів національної оборони в Гельсінкі. За його словами, у світі існує потреба поглибити розуміння ядерної зброї. 

Він припустив, що Трамп і Путін можуть зустрітися в межах саміту G20 наприкінці листопада. Крім того, Стубб під час свого виступу натякнув на можливість участі у зустрічі українського лідера Володимира Зеленського, де він міг би поговорити з російським диктатором.

Президент Фінляндії також наголосив, що його країна твердо підтримує Україну, адже її досвід сучасної війни допомагає і фінській обороні.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі "немає потреби" у проведенні зустрічі Путіна з Трампом.

Раніше Трамп повідомив, що готовий провести зустріч з російським диктатором, якщо буде досягнуто розуміння щодо укладення мирної угоди.

США володимир путін Дональд Трамп Фінляндія Росія Александр Стубб
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації