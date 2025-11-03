Стубб предлагает встречу Трампа и Путина на саммите G20

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лидер Финляндии Александр Стубб предлагает, чтобы лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита G20. Он состоится в Йоханнесбурге уже в конце ноября.

Об этом сообщает Yle в понедельник, 3 ноября.

Реклама

Читайте также:

Встреча Трампа с Путиным

Стубб выступил на открытии 254-х Курсов национальной обороны в Хельсинки. По его словам, в мире существует потребность углубить понимание ядерного оружия.

Он предположил, что Трамп и Путин могут встретиться в рамках саммита G20 в конце ноября. Кроме того, Стубб во время своего выступления намекнул на возможность участия во встрече украинского лидера Владимира Зеленского, где он мог бы поговорить с российским диктатором.

Президент Финляндии также отметил, что его страна твердо поддерживает Украину, ведь ее опыт современной войны помогает и финской обороне.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас "нет необходимости" в проведении встречи Путина с Трампом.

Ранее Трамп сообщил, что готов провести встречу с российским диктатором, если будет достигнуто понимание по заключению мирного соглашения.