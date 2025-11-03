Стубб предлагает встречу Трампа и Путина на саммите G20

Стубб предлагает встречу Путина и Трампа на саммите G20 — детали
Лидер Финляндии Александр Стубб предлагает, чтобы лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита G20. Он состоится в Йоханнесбурге уже в конце ноября.
Об этом сообщает Yle в понедельник, 3 ноября.
Встреча Трампа с Путиным
Стубб выступил на открытии 254-х Курсов национальной обороны в Хельсинки. По его словам, в мире существует потребность углубить понимание ядерного оружия.
Он предположил, что Трамп и Путин могут встретиться в рамках саммита G20 в конце ноября. Кроме того, Стубб во время своего выступления намекнул на возможность участия во встрече украинского лидера Владимира Зеленского, где он мог бы поговорить с российским диктатором.
Президент Финляндии также отметил, что его страна твердо поддерживает Украину, ведь ее опыт современной войны помогает и финской обороне.
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас "нет необходимости" в проведении встречи Путина с Трампом.
Ранее Трамп сообщил, что готов провести встречу с российским диктатором, если будет достигнуто понимание по заключению мирного соглашения.
