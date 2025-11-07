Трамп пояснив, чому не зустрічається з Путіним в Угорщині

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому не проводить зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині. За його словами, росіяни все ще не хочуть зупинятися у війні проти України.

Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі з угорським премʼєром Віктором Орбаном у пʼятницю, 7 листопада.

Трамп не проводить зустріч з Путіним

"Вони (росіяни — ред.) просто не хочуть зупинятися. Я думаю, вони таки зупиняться. Я вважаю, що це завдало великої шкоди Росії, звісно, обом країнам, але Росії особливо", — зазначив Трамп.

За його словами, Москва втрачає 7000 солдатів на тиждень. Лідер США каже, що у РФ більші втрати, чим в України.

Відповідаючи на запитання, чи планує він зустріч із Путіним, Трамп зазначив, що хотів би провести її в Будапешті.

Американський президент заявив, що вони з Орбаном "згодні з тим, що війна закінчиться". За словами премʼєра Угорщини, у нього є "ідеї" щодо того, як це може відбутися.

Нагадаємо, Трамп повідомив з Орбаном обговорить війну Росії проти України, а також питання енергетичної політики.

А премʼєр Угорщини заявив, що питання війни в Україні є "найважливішим" для його країни.