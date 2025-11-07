Відео
Україна
Трамп пояснив, чому не проводить зустріч з Путіним

Трамп пояснив, чому не проводить зустріч з Путіним

Ua en ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 21:00
Оновлено: 21:57
Трамп пояснив, чому не зустрічається з Путіним в Угорщині
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому не проводить зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині. За його словами, росіяни все ще не хочуть зупинятися у війні проти України.

Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі з угорським премʼєром Віктором Орбаном у пʼятницю, 7 листопада.

Читайте також:

Трамп не проводить зустріч з Путіним

"Вони (росіяни — ред.)  просто не хочуть зупинятися. Я думаю, вони таки зупиняться. Я вважаю, що це завдало великої шкоди Росії, звісно, обом країнам, але Росії особливо", — зазначив Трамп.

За його словами, Москва втрачає 7000 солдатів на тиждень. Лідер США каже, що у РФ більші втрати, чим в України.

Відповідаючи на запитання, чи планує він зустріч із Путіним, Трамп зазначив, що хотів би провести її в Будапешті.

Американський президент заявив, що вони з Орбаном "згодні з тим, що війна закінчиться". За словами премʼєра Угорщини, у нього є "ідеї" щодо того, як це може відбутися.

Нагадаємо, Трамп повідомив з Орбаном обговорить війну Росії проти України, а також питання енергетичної політики.

А премʼєр Угорщини заявив, що питання війни в Україні є "найважливішим" для його країни.

США війна Дональд Трамп Україна Віктор Орбан путіністи
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
